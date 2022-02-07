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У Польщі хочуть скоротити термін самоізоляції для коронахворих

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:42

В уряді Польщі допускають скорочення терміну самоізоляції для людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, з 10 днів до 7 днів.

Як повідомляє RMF24, про це сказав речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич, пише "Європейська правда".

"У середу ми плануємо оголосити рішеня про скорочення терміну самоізоляції для усіх хворих (на коронавірус) в країні", - заявив речник у понеділок.

За його словами, аргументами для такого рішення є те, що зараз період, коли хвороба супроводжується симптомами і коли хворі можуть заразити інших людей, скоротився.

Скорочення обов’язкового часу самоізоляції впливає і на те, коли люди після хвороби можуть повертатися на робочі місця, а в умовах масової захворюваності перебування працівників на лікарняних стає масштабною проблемою для бізнесу.

Речник додав, що нині вже можна бачити чіткі ознаки спадання хвилі епідемії. 

Для Польщі, як і всіх країн, спричинена штамом "Омікрон" хвиля епідемії стала рекордною. На піку в кінці січня добова кількість заражень наближалась до 60 тисяч (населення Польщі - близько 38 млн). Кількість летальних випадків при цьому суттєво не зросла. 

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Польща Коронавірус

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