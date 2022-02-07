В Польше хотят сократить срок самоизоляции для больных COVID

В правительстве Польши допускают сокращение срока самоизоляции для людей, у которых подтвердили заражение коронавирусом, с 10 дней до 7 дней.

Как сообщает RMF24, об этом сказал спикер министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, пишет "Европейская правда".

"В среду мы планируем объявить решение о сокращении срока самоизоляции для всех больных (коронавирусом) в стране", - заявил спикер в понедельник.

По его словам, аргументами для такого решения является то, что сейчас период, когда болезнь сопровождается симптомами и когда больные могут заразить других людей, сократился.

Сокращение обязательного времени самоизоляции влияет и на то, когда люди после болезни могут возвращаться на рабочие места, а в условиях массовой заболеваемости пребывание работников на больничных становится масштабной проблемой для бизнеса.

Спикер добавил, что сейчас уже можно видеть четкие признаки убывания волны эпидемии.

Для Польши, как и для всех стран, вызванная штаммом "Омикрон" волна эпидемии стала рекордной. На пике в конце января суточное количество заражений приближалось к 60 тысячам (население Польши - около 38 млн). Количество летальных исходов при этом существенно не возросло.

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