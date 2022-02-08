Хитка Чорногорія: чому “друзі Путіна” ще можуть повернутися до влади в країні

14 місяців – стільки у Чорногорії пропрацювала коаліція, основу якої складали прихильники Сербії та РФ.

"Уряд апостолів", названий т ак за кількість міністерських портфелів, а головне – за близькість до Сербської православної церкви, минулого тижня був відправлений у відставку.

На зміну йому має прийти уряд меншості – сформований прозахідними партіями, що входили до попередньої коаліції.

Про другий шанс для прозахідної опозиції в Чорногорії читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії.

Про швидкий кінець уряду стало відомо вже з кінця січня – про вихід з коаліції, яка мала більшість лише в один мандат, заявила прозахідна партія URA.

Її лідер, віцепрем'єр Дрітан Абазович заявив, що коаліція гальмує рух країни до членства у ЄС.

У відповідь партія прем’єра звинуватила Абазовича у "небаченій в історії" зраді та почала готувати вуличні протести. Здавалося, що так просто "друзі Путіна" у відставку не підуть.

Втім, вуличні протести й стали тим переломним моментом.

За повідомленням чорногорських ЗМІ, протягом минулого тижня на вулиці виходили сотні прихильників уряду. Це досить багато за чорногорськими мірками, проте геть не дотягує до вуличної активності 2020 року, коли чинна коаліція прийшла до влади, вперше посунувши з неї Демократичну партію соціалістів (ДПС) чинного президента Міло Джукановича.

Саме тоді стало остаточно зрозуміло, що відставка уряду є неминучою.

Наступне голосування чорногорського парламенту має пройти вже за тиждень. На ньому буде вирішення питання про спікера, а також може бути сформовано новий уряд.

Втім, ні для кого не є таємницею, що новим прем’єром стане Дрітан Абазович, і новий уряд матиме дуже мало мандатів – від 11 до 14, тоді як для стабільної більшості потрібно щонайменше 41.

За діючих розкладів розраховувати, що новий уряд протримається хоча б рік, досить оптимістично.

Докладніше про ситуацію у Чорногорії, а також про те, що ускладнює вихід країни з кризи та дає шанси на реванш "друзям Путіна" читайте у матеріалі Юрія Панченка Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії.