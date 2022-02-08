Шаткая Черногория: почему "друзья Путина" еще могут вернуться к власти в стране

14 месяцев – столько в Черногории проработала коалиция, основу которой составляли сторонники Сербии и РФ.

"Правительство апостолов", названное так из-за количества министерских портфелей, а главное – за близость к Сербской православной церкви, на прошлой неделе было отправлено в отставку.

На смену ему должно прийти правительство меньшинства – сформированное прозападными партиями, входившими в предыдущую коалицию.

О втором шансе для прозападной оппозиции в Черногории читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Конец пророссийского пути: как сторонники ЕС и НАТО вернули власть в Черногории.

О скором конце правительства стало известно уже с конца января – о выходе из коалиции, имевшей большинство только в один мандат, заявила прозападная партия URA.

Ее лидер, вице-премьер Дритан Абазович заявил, что коалиция тормозит движение страны к членству в ЕС.

В ответ партия премьера обвинила Абазовича в "невиданном в истории" предательстве и начала готовить уличные протесты. Казалось, так просто "друзья Путина" в отставку не уйдут.

Впрочем, переломным моментом стали уличные протесты.

По сообщению черногорских СМИ, на прошлой неделе на улицы выходили сотни сторонников правительства. Это довольно много по черногорским меркам, однако не дотягивает до уличной активности 2020 года, когда действующая коалиция пришла к власти, впервые сдвинув с нее Демократическую партию социалистов (ДПС) действующего президента Мило Джукановича.

Именно тогда стало окончательно ясно, что отставка правительства неизбежна.

Следующее голосование черногорского парламента должно пройти уже через неделю. На нем будет решен вопрос спикера, а также может быть сформировано новое правительство.

Впрочем, ни для кого не секрет, что новым премьером станет Дритан Абазович, и новое правительство будет иметь очень мало мандатов – от 11 до 14, тогда как для стабильного большинства нужно по меньшей мере 41.

По действующим раскладам рассчитывать, что новое правительство продержится хотя бы год, достаточно оптимистично.

Подробнее о ситуации в Черногории, а также о том, что усложняет выход страны из кризиса и дает шансы на реванш "друзьям Путина" читайте в материале Юрия Панченко Конец пророссийского пути: как сторонники ЕС и НАТО вернули власть в Черногории.