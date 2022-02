ЗМІ: ЄС затвердить розширення списку санкцій за російські вибори в Криму

Посли ЄС 9 лютого планують розширити санкційний список та внести до нього осіб, які сприяли проведенню виборів до Держдуми на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"На тлі всієї дипломатії найвищого рівня щодо Росії та України посли ЄС завтра схвалять додавання ще 5 осіб у свій список санкцій за підрив територіальної цілісності України шляхом сприяння виборам до Держдуми в Криму минулого року", - написав він у Twitter.

amid all the high-level diplomacy on #Russia & #Ukraine, EU ambs will tomorrow give green light to add another 5 people on its sanctions list for undermining the territorial integrity of 🇺🇦 by facilitating state duma elections in #Crimea last year.