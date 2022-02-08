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ЗМІ: ЄС затвердить розширення списку санкцій за російські вибори в Криму

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:11

Посли ЄС 9 лютого планують розширити санкційний список та внести до нього осіб, які сприяли проведенню виборів до Держдуми на території тимчасово окупованого Росією Криму. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. 

"На тлі всієї дипломатії найвищого рівня щодо Росії та України посли ЄС завтра схвалять додавання ще 5 осіб у свій список санкцій за підрив територіальної цілісності України шляхом сприяння виборам до Держдуми в Криму минулого року", - написав він у Twitter.

Про намір ЄС розширити санкційний список проти Росії за анексію Криму стало відомо наприкінці січня. Кілька країн ЄС заявляли про необхідність відповіді Росії  "у зв'язку з триваючою русифікацією приєднаних територій". 

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санкції Крим Росія

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