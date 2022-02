СМИ: ЕС утвердит расширение списка санкций за российские выборы в Крыму

Послы ЕС 9 февраля планируют расширить санкционный список и внести в него лиц, способствовавших проведению выборов в Госдуму на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"На фоне всей дипломатии самого высокого уровня в отношении России и Украины послы ЕС завтра одобрят добавление еще 5 человек в свой список санкций за подрыв территориальной целостности Украины путем содействия выборам в Госдуму в Крыму в прошлом году", - написал он в Twitter.

amid all the high-level diplomacy on #Russia & #Ukraine, EU ambs will tomorrow give green light to add another 5 people on its sanctions list for undermining the territorial integrity of 🇺🇦 by facilitating state duma elections in #Crimea last year.