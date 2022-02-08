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СМИ: ЕС утвердит расширение списка санкций за российские выборы в Крыму

Вторник, 8 февраля 2022, 11:11

Послы ЕС 9 февраля планируют расширить санкционный список и внести в него лиц, способствовавших проведению выборов в Госдуму на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"На фоне всей дипломатии самого высокого уровня в отношении России и Украины послы ЕС завтра одобрят добавление еще 5 человек в свой список санкций за подрыв территориальной целостности Украины путем содействия выборам в Госдуму в Крыму в прошлом году", - написал он в Twitter.

О намерении ЕС расширить санкционный список против России за аннексию Крыма стало известно в конце января. Несколько стран ЕС заявляли о необходимости ответа России "в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий".

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