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ЄС планує розширити санкції проти Росії через анексію Криму - Spiegel

Понеділок, 24 січня 2022, 15:49

Євросоюз хоче запровадити додаткові санкції проти Росії у зв’язку з анексією Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало німецьке видання Spiegel Online, посилаючись на конфіденційний документ посольства Німеччини в Брюсселі.

Згідно з документом, кілька країн на зустрічі представників ЄС закликали до нових обмежувальних заходів. Згідно з повідомленням, у документі йдеться, що це "необхідна відповідь Росії у зв'язку з русифікацією приєднаних територій, що триває". 

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До санкційного списку, який було створено невдовзі після анексії Криму Росією та який з того час регулярно розширювався, хочуть додати п'ятьох осіб або організацій. Хто конкретно може потрапити до списку, не відомо.

Німеччина спочатку мала застереження до такої ідеї. Але, за даними видання, МЗС Німеччини провело перевірку і після її завершення надало свою згоду на заходи. 

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, Рада ЄС заявила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

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