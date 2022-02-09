Чому Києву варто звернути увагу на риторику Лукашенка

Останніми днями Александр Лукашенко відзначився вкрай войовничими заявами щодо України.

Про те, що стоїть за такими заявами білоруського диктатора і наскільки варто непокоїтися через його погрози дивіться у відеоблозі редактора "Європейської правди" Юрія Панченка, а також читайте у його статті Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні.

По суті, самопроголошений президент Білорусі вперше заявляє про можливість спільної участі армій Білорусі та РФ в агресії проти України.

В Україні ж погрози білоруського диктатора традиційно ігнорують, оскільки не вважають його легітимним президентом.

Варто відзначити, що ці заяви були озвучені напередодні спільних військових навчань Білорусі та РФ, які стартують 10 лютого. В такому контексті заяви Лукашенка можна розглядати як анонс спільної військової операції проти України (нехай навіть під маскою "миротворчої").

Та чи відповідає це дійсності? Щоб відповісти на це запитання, варто перш за все визначити, хто є адресатом таких заяв.

Наразі більшість експертів сходяться на думці, що у разі збереження російських військ у Білорусі казати про самостійність дій Лукашенка більше не доведеться. Щонайменше, до виведення військ залишається ймовірність того, що Лукашенко вже не контролює країну – якщо РФ все ж прийме рішення про початок вторгнення, Лукашенка просто поставлять перед фактом.

І вже точно у РФ не будуть ставити свої рішення в залежність від згоди чи незгоди самопроголошеного президента Лукашенка.

На цьому тлі численні заяви Лукашенка, що він контролює ситуацію в країні і що рішення про навчання прийняв саме він, виглядають радше як сеанс заспокоєння суспільства чи навіть самозаспокоєння.

Лукашенко вперше зіткнувся з таким відвертим обмеженням своєї влади – і мусить переконати як найближче оточення, так і себе самого, що нічого не змінилося.

Саме тому він різко загострює риторику щодо України – раптом агресія все ж відбудеться, і треба буде пояснити, що він заздалегідь її схвалює.

Друга причина такої зміни риторики – економічна.

Докладніше про економічну причину зміни риторики Лукашенка та про те, чому Україні все ж варто звернути увагу на заяви білоруського диктатора читайте в матеріалі Юрія Панченка Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні, або дивіться у відео на нашому Youtube-каналі.