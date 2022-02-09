Почему Киеву следует обратить внимание на риторику Лукашенко

В последние дни Александр Лукашенко отметился крайне воинственными заявлениями по Украине.

О том, что стоит за такими заявлениями белорусского диктатора и насколько стоит беспокоиться из-за его угроз смотрите в видеоблоге редактора "Европейской правды" Юрия Панченко, а также читайте в его статье Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине.

По сути, самопровозглашенный президент Беларуси впервые заявляет о возможности совместного участия армий Беларуси и РФ в агрессии против Украины.

В Украине угрозы белорусского диктатора традиционно игнорируют, поскольку не считают его легитимным президентом.

Следует отметить, что эти заявления были озвучены накануне совместных военных учений Беларуси и РФ, которые стартуют 10 февраля. В таком контексте заявления Лукашенко можно рассматривать как анонс совместной военной операции против Украины (пусть даже под маской "миротворческой").

Но отвечает ли это действительности? Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде всего определить, кто является адресатом таких заявлений.

Пока большинство экспертов сходятся во мнении, что в случае сохранения российских войск в Беларуси говорить о самостоятельности действий Лукашенко больше не придется. Как минимум, до вывода войск остается вероятность того, что Лукашенко уже не контролирует страну – если РФ все же примет решение о начале вторжения, Лукашенко просто поставят перед фактом.

И уж точно в РФ не будут ставить свои решения в зависимость от согласия или несогласия самопровозглашенного президента Лукашенко.

На этом фоне многочисленные заявления Лукашенко, что он контролирует ситуацию в стране и что решение об обучении принял именно он, выглядят скорее как сеанс успокоения общества или даже самоуспокоения.

Лукашенко впервые столкнулся с таким откровенным ограничением своей власти – и должен убедить как ближайшее окружение, так и самого себя, что ничего не изменилось.

Именно поэтому он резко обостряет риторику по отношению к Украине – вдруг агрессия все же произойдет, и нужно будет объяснить, что он заранее ее одобряет.

Вторая причина такого изменения риторики – экономическая.

Подробнее об экономической причине смены риторики Лукашенко и о том, почему Украине все же стоит обратить внимание на заявления белорусского диктатора читайте в материале Юрия Панченко Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине, или смотрите в видео канале.