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Польща створила Війська оборони кіберпростору

Середа, 9 лютого 2022, 08:10

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про створення нового компоненту Збройних сил Польщі – Військ оборони кіберпростору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

Новостворені війська проводитимуть повний спектр заходів у кіберпросторі – оборонні, розвідувальні та активні наступальні дії.

"Офіційно створено командування компоненту Військ оборони кіберпростору", – сказав міністр.

Ця частина буде тісно інтегрована з Національним центром безпеки кіберпростору, який є його науковою базою.

"Це також є базою, яка дає компетенцію зробити Військо Польське стійким у цій дуже важливій сфері, а отже, створити опір Республіки Польща нападам", – сказав Блащак.

Завдяки створенню нового компонента, Польща зможе гарантувати вищий рівень безпеки в новій операційній сфері, якою є кіберпростір, відповідно до положень саміту НАТО у Варшаві 2016 року. Міністр Блащак розпочав цей процес, затвердивши "Концепцію організації та функціонування Військ оборони кіберпростору" у лютому 2019 року.

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Польща кібербезпека

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