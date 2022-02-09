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Польша создала Войска обороны киберпространства

Среда, 9 февраля 2022, 08:10

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании нового компонента Вооруженных сил Польши – Войск обороны киберпространства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

Новосозданные войска будут проводить полный спектр мероприятий в киберпространстве – оборонные, разведывательные и активные наступательные действия.

"Официально создано командование компонента Войск обороны киберпространства", – сказал министр.

Эта часть будет тесно интегрирована с Национальным центром безопасности киберпространства, который является его научной базой.

"Это также является базой, которая дает компетенцию сделать Войско Польское устойчивым в этой очень важной сфере, а значит создать сопротивление Республики Польша нападениям", – сказал Блащак.

Благодаря созданию нового компонента, Польша сможет гарантировать более высокий уровень безопасности в новой операционной сфере, как киберпространство, в соответствии с положениями саммита НАТО в Варшаве 2016 года. Министр Блащак начал этот процесс, утвердив "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства" в феврале 2019 года.

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Польша кибербезопасность

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