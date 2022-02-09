У Польщі фермери блокують дороги на знак протесту

У середу в Польщі триває страйк фермерів – учасники акції блокують дороги в майже 50 місцях по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Zet.

Акція протесту під гаслом "Ми не будемо вмирати мовчки" триватиме до 24 годин.

Фермери перекрили дороги майже в 50 місцях. Подекуди акції протесту розпочнуться опівдні, пікети чи демонстрації проходять у вигляді виїзду тракторів на дороги.

Політичний консервативний рух AgroUnia, який об’єднує фермерів, вимагає зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Як сказав лідер організації Міхал Колодзейчак, "уряд не може впоратися з нинішньою ситуацією у сільському господарстві".

"Польське сільське господарство вмирає, а уряд про це не знає. Ми на це не погоджуємось, голосно говоримо про свої проблеми. Ми не хочемо високих цін, ми не хочемо, щоб компанії Держказначейства заробляли на тяжкій праці поляків. Добрива, енергія та паливо мають бути вільними від державних компаній. Вам більше не потрібно заробляти, у вас вже достатньо грошей", - сказав Колодзейчак.

Як розповіли фермери, причинами блокади доріг є зростання цін на продукти харчування та політика уряду, яка не захищає польське сільське господарство.

Як зазначається, у польському уряді наразі не налаштовані на розмови з фермерами. Своєю чергою фермери анонсують великий протест у Варшаві 23 лютого.