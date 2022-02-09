В Польше фермеры блокируют дороги в знак протеста

В среду в Польше продолжается забастовка фермеров – участники акции блокируют дороги почти в 50 местах по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Zet.

Акция протеста под лозунгом "Мы не будем умирать молча" продлится до 24 часов.

Фермеры перекрыли дорогу почти в 50 местах. Кое-где акции протеста начнутся в полдень, пикеты или демонстрации проходят посредством выезда тракторов на дороги.

Политическое консервативное движение AgroUnia, объединяющее фермеров, требует встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. Как сказал лидер организации Михал Колодзейчак, "правительство не может справиться с нынешней ситуацией в сельском хозяйстве".

"Польское сельское хозяйство умирает, а правительство об этом не знает. Мы на это не согласны, громко говорим о своих проблемах. Мы не хотим высоких цен, мы не хотим, чтобы компании Госказначейства зарабатывали на тяжелом труде поляков. Удобрения, энергия и топливо должны быть свободными от государственных компаний. Вам больше не нужно зарабатывать, у вас достаточно денег", - сказал Колодзейчак.

Как рассказали фермеры, причинами блокады дорог является рост цен на продукты питания и политика правительства, не защищающая польское сельское хозяйство.

Как отмечается, в польском правительстве пока не настроены на разговоры с фермерами. В свою очередь, фермеры анонсируют большой протест в Варшаве 23 февраля.