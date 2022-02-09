Єврокомісія подала позов проти Швеції за затримку оновлення законодавства щодо зброї

Єврокомісія подала позов проти Швеції до Суду ЄС та вимагає стягнення штрафу у зв’язку з тим, що країна своєчасно не відзвітувалась про оновлення національного законодавства щодо вогнепальної зброї.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили 9 лютого.

У 2017 році ЄС оновив директиву щодо вогнепальної зброї, яка встановлює правила її придбання, володіння і комерційного обігу - у тому числі для того, щоб зменшити ризики потрапляння зброї у руки злочинців і терористів. Країни-члени мали відповідно оновити власне законодавство до вересня 2018 року. Йдеться, зокрема, про правила роботи торговців зброєю, вимоги щодо зброї з великими магазинами, напівавтоматичної вогнепальної зброї, а також салютів та акустичної зброї.

Досі Швеція поінформувала Єврокомісію про лише часткове оновлення власного законодавства. Ще у 2018 році Брюссель почав процедуру про порушення проти країни.

Договір про функціонування ЄС передбачає, що якщо країна не гармонізує своє законодавство із законодавством Євросоюзу до встановленого терміну, Єврокомісія може звернутися до Суду ЄС для стягнення фінансових санкцій.

Розмір штрафу присуджується залежно від серйозності порушення та його тривалості, також враховується додатковий коефіцієнт, що залежить від ВВП конкретної країни і того, скільки місць вона має у Європарламенті.

У даному випадку штраф буде складатися із штрафу за власне порушення та пені, що почне нараховуватися за триваюче порушення після рішення суду.

Як уточнює шведський SVT, уряд Швеції намагався провести необхідні зміни, але вони не пройшли через парламент - декілька опозиційних сил заявили, що урядовий проєкт виходить за рамки того, що необхідно було змінити для виконання євродирективи. Серед іншого, вони нарікали, що жорсткіше законодавство створить завеликі проблеми для мисливців.

Міністр юстиції і внутрішніх справ Морган Йоханссон зазначив, що тепер уряду потрібно заново починати діалог з опозицією.

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