Еврокомиссия подала иск против Швеции за задержку с обновлением законодательства об оружии

Еврокомиссия подала иск против Швеции в Суд ЕС и требует взыскания штрафа в связи с тем, что страна своевременно не отчиталась об обновлении национального законодательства по огнестрельному оружию.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление было обнародовано 9 февраля.

В 2017 году ЕС обновил директиву по огнестрельному оружию, устанавливающую правила его приобретения, владения и коммерческого обращения - в том числе для того, чтобы уменьшить риски попадания оружия в руки преступников и террористов. Страны-члены должны соответственно обновить собственное законодательство до сентября 2018 года. Речь идет, в частности, о правилах работы торговцев оружием, требованиях оружия с крупными магазинами, полуавтоматического огнестрельного оружия, а также салютов и акустического оружия.

До сих пор Швеция проинформировала Еврокомиссию о частичном обновлении собственного законодательства. Еще в 2018 году Брюссель начал процедуру против страны.

Договор о функционировании ЕС предусматривает, что если страна не гармонизирует свое законодательство с законодательством Евросоюза в установленный срок, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС для взыскания финансовых санкций.

Размер штрафа присуждается в зависимости от серьезности нарушений и их продолжительности, также учитывается дополнительный коэффициент, зависящий от ВВП конкретной страны и того, сколько мест у нее в Европарламенте.

В данном случае штраф будет состоять из штрафа за собственное нарушение и пени, которая начнет начисляться за продолжающееся нарушение после решения суда.

Как уточняет шведский SVT, правительство Швеции пыталось провести необходимые изменения, но они не прошли через парламент - несколько оппозиционных сил заявили, что правительственный проект выходит за рамки того, что необходимо было изменить для выполнения евродирективы. Среди прочего, они сетовали, что более жесткое законодательство создаст большие проблемы для охотников.

Министр юстиции и внутренних дел Морган Йоханссон отметил, что теперь правительству нужно снова начинать диалог с оппозицией.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды