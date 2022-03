Швеція виділяє 47 млн євро на гуманітарну підтримку України

Глава МЗС Швеції Анн Лінде оголосила про виділення 47 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Швеція оголошує про ще 500 мільйонів шведських крон (47 мільйонів євро) на гуманітарну підтримку України. Це на додачу до 120 мільйонів шведських крон минулого тижня. Загалом, з 2014 року Швеція надала понад 1 мільярд шведських крон гуманітарної допомоги та 2,3 мільярда шведських крон на підтримку реформ в Україні", - написала Лінде у Twitter.

Sweden announces another 500 million SEK (47 million euro) in humanitarian support to #Ukraine. This is on top of the 120 million SEK last week. In total, Sweden has contributed over 1 billion SEK in humanitarian aid and 2,3 billion SEK in reform support to 🇺🇦 Ukraine since 2014.