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Швеція виділяє 47 млн євро на гуманітарну підтримку України

Вівторок, 1 березня 2022, 17:54

Глава МЗС Швеції Анн Лінде оголосила про виділення 47 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Швеція оголошує про ще 500 мільйонів шведських крон (47 мільйонів євро) на гуманітарну підтримку України. Це на додачу до 120 мільйонів шведських крон минулого тижня. Загалом, з 2014 року Швеція надала понад 1 мільярд шведських крон гуманітарної допомоги та 2,3 мільярда шведських крон на підтримку реформ в Україні", - написала Лінде у Twitter.

Напередодні Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 90 мільйонів євро на допомогу постраждалим від війни в Україні.

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Швеція

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