В МЗС заперечують політичну прив’язку у зміні аеропорту для поїздок Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України спростували політичний контекст у тому, що президент Володимир Зеленський змінив аеропорт для закордонних поїздок із польського Жешува на Кишинів.

Про це журналістам заявив речник МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Укрінформ", передає "Європейська правда".

У відомстві прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що президент України, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева, тоді як раніше регулярно користувався аеропортом польського Жешува для закордонних візитів. Це сталося на тлі загострення напруженості у польсько-українських відносинах через присвоєння підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Речник МЗС заявив, що прив’язка логістики президента до політичних питань є штучною.

"Я бачив цю привʼязку. Мені здається, що вона штучна. Логістика Президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики й особливо не привертати їм особливу увагу з безпекових питань. Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати", – сказав Тихий.

У попередні роки аеропорт Жешува (Ясьонка) був основним аеропортом базування першого борту, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні турне очільника держави та інших делегацій, що використовували цей борт.

У середу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО "Героїв УПА", на Україну та закликав Київ "виправити помилку".

Цього тижня у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт