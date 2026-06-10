В МЗС України прокоментували питання військової допомоги від Болгарії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі.

Про це він заявив під час пресбрифінгу в Києві, цитує "Суспільне", пише "Європейська правда".

Ці коментарі було зроблено після того, як міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.

В українському МЗС запевнили, що оборонна співпраця з Софією відбувається на взаємовигідних умовах. Речник відомства пояснив, що Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку.

Київ розраховує, що така співпраця триватиме й надалі, додав Тихий.

"Ми вдячні Болгарії, вдячні за те, що такі проєкти є можливими…Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей", – сказав речник МЗС.

З 2022 року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.

У березні 2026 року Болгарія приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України. Того ж місяця болгарський уряд підписав безпекову угоду з Україною терміном на 10 років.

У квітні на парламентських виборах в Болгарії перемогла партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим. Політсила здобула переконливу більшість у 44,59% голосів.

Радев неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. А минулого місяця болгарський прем’єр-міністр заявив, що Європейський Союз повинен взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією, щоб покласти край її повномасштабному вторгненню в Україну.