Швеция выделяет 47 млн ​​евро на гуманитарную поддержку Украины

Глава МИД Швеции Анн Линде объявила о выделении 47 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Швеция объявляет еще 500 миллионах шведских крон (47 миллионов евро) на гуманитарную поддержку Украины. Это в дополнение к 120 миллионам шведских крон на прошлой неделе. В целом, с 2014 года Швеция предоставила более 1 миллиарда шведских крон гуманитарной помощи и 2,3 миллиарда. крон в поддержку реформ в Украине", – написала Линде в Twitter.

