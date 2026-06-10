Лише 11% європейців сприймають США як союзника – опитування

За менш як два роки сприйняття Сполучених Штатів як союзника Європи обвалилося удвічі, зараз так вважають лише 11% європейських респондентів.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати останнього опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Лише 11% опитаних європейців вважають Сполучені Штати союзником – порівняно з 16% пів року тому та 22% у листопаді 2024 року.

25% сприймають Штати радше як конкурента чи суперника.

Довіра до США впала у всіх країнах. Певним винятком є лише Польща й Угорщина. Зокрема, помітно позитивніше сприйняття США – серед прихильників польських консерваторів "Право і справедливість". Також позитивнішими є оцінки у Британії серед прихильників популістської політсили Reform UK Найджела Фараджа.

Половина опитаних сприймають Штати як "необхідного партнера".

Більшість опитаних у всіх країнах вважають, що США не прийшли б на допомогу, якби вони зазнали нападу (за винятком прихильників "ПіС" і партії Фараджа).

Водночас так само більшість у практично всіх охоплених країнах – крім Болгарії – вірять, що у разі нападу їм допоможуть щонайменш частина європейських держав.

Крім того, опитування засвідчило, що більшість європейців підтримують збільшення видатків на оборону.

За даними ЗМІ, Штати хочуть скоротити військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося.

Також США підтвердили наміри зменшити внесок у модель сил НАТО.