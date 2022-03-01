Ракетний удар по Харкову пошкодив будівлю консульства Словенії
Вівторок, 1 березня 2022, 20:00
Внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приіщення консульства Словенії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в ЄС Матті Маасікас, прикріпивши відеозапис атаки.
"Консульство Словенії у Харкові також було зруйноване як "супутня дипломатична шкода", - прокоментував посол.
The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a "collateral diplomatic damage" as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 1, 2022
Консульство знаходилося за адресою проспект Свободи, 8, поруч з епіцентром влучань.
Як повідомляла "Українська правда", о 8 ранку російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, поціливши у площу Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.
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