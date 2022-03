Ракетний удар по Харкову пошкодив будівлю консульства Словенії

Внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приіщення консульства Словенії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в ЄС Матті Маасікас, прикріпивши відеозапис атаки.

"Консульство Словенії у Харкові також було зруйноване як "супутня дипломатична шкода", - прокоментував посол.

The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a "collateral diplomatic damage" as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK