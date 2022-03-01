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Ракетний удар по Харкову пошкодив будівлю консульства Словенії

Вівторок, 1 березня 2022, 20:00

Внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приіщення консульства Словенії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України в ЄС Матті Маасікас, прикріпивши відеозапис атаки.

"Консульство Словенії у Харкові також було зруйноване як "супутня дипломатична шкода", - прокоментував посол.

Консульство знаходилося за адресою проспект Свободи, 8,  поруч з епіцентром влучань. 

Як повідомляла "Українська правда", о 8 ранку російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, поціливши у площу Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

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