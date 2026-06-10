У Німеччині пропалестинські активісти заблокували вхід на конференцію, де має виступити Мерц

У середу пропалестинські активісти заблокували вхід на Берлінський авіасалон ILA Berlin Air Show, велику авіаційну конференцію в столиці Німеччини, за кілька годин до запланованого виступу канцлера Фрідріха Мерца.

Про це повідомила агенція dpa, передає "Європейська правда".

Активісти пропалестинської групи під назвою "Мирно проти геноциду" заблокували доступ до місця проведення конференції, влаштувавши сидячий протест на території колишнього Берлінського міжнародного аеропорту.

У середу тут відкривається Міжнародна авіакосмічна виставка (ILA), яка проводиться раз на два роки; очікується, що в ній візьмуть участь близько 750 компаній із 37 країн.

На виставці демонструються нові продукти та інновації в авіаційній, авіакосмічній та оборонній галузях. Очікується, що безпілотники та нещодавній провал франко-німецького проєкту винищувача стануть головними темами обговорення на цьогорічному заході.

У заяві в Instagram пропалестинська група заявила, що виступає проти співпраці між компаніями, які беруть участь у виставці, та Ізраїлем.

"Основна увага критики зосереджена на присутності Rheinmetall та ізраїльського виробника зброї Elbit Systems", – йдеться в заяві активістів.

Обидві компанії, які, як вважається, пов'язані з діями Ізраїлю проти цивільних у секторі Гази, у середу презентують у Берліні бойові безпілотники та системи протиповітряної оборони.

Уряди Німеччини та Ізраїлю послідовно відкидають твердження про те, що Ізраїль здійснив геноцид у Газі.

Організатори порадили відвідувачам ILA йти до місця проведення від найближчої залізничної станції, щоб обійти протестувальників.

У квітні у німецькому Штутгарті перед судом постали п’ятеро осіб, яких звинувачують у заподіянні збитків на суму близько 1 млн євро на німецькому підприємстві ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems. Згідно з обвинуваченням, підсудні діяли як члени організації Palestine Action.

Варто зазначити, що Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.