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Ракетный удар по Харькову повредил здание консульства Словении

Вторник, 1 марта 2022, 20:00

В результате ракетного удара войск РФ по площади Свободы в Харькове пострадало в том числе здание консульства Словении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в ЕС Матти Маасикас, прикрепив видеозапись атаки.

"Консульство Словении в Харькове также было разрушено как "сопутствующий дипломатический вред", - прокомментировал посол.

Консульство находилось по адресу проспект Свободы, 8, рядом с точками, куда попали ракеты.

Как сообщала "Украинская правда", в 8 утра российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, попав в площадь Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации.

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