Ракетный удар по Харькову повредил здание консульства Словении

В результате ракетного удара войск РФ по площади Свободы в Харькове пострадало в том числе здание консульства Словении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в ЕС Матти Маасикас, прикрепив видеозапись атаки.

"Консульство Словении в Харькове также было разрушено как "сопутствующий дипломатический вред", - прокомментировал посол.

The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a "collateral diplomatic damage" as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK