Сербська нафтова компанія просить США про відтермінування санкцій

Сербський нафтова компанія NIS, більшість акцій якої належать російській "Газпром нефти", звернулася до США з проханням продовжити виняток із санкцій проти неї.

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Європейська правда".

NIS звернулася до Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за отриманням нової спеціальної ліцензії, щоб компанія могла безперебійно продовжувати свою діяльність після 16 червня. У цю дату закінчується термін дії попередньої ліцензії, виданої Штатами у квітні.

"У своєму зверненні компанія наголошує на важливості безперебійної роботи компанії NIS для забезпечення стабільного постачання на внутрішній ринок, особливо з огляду на ситуацію на світовому ринку нафти, а також вказує на просунутий стан переговорів щодо зміни структури власності", – йдеться в заяві.

"Газпром нефть" та інвестиційний підрозділ "Газпрому" володіють 56,16% акцій компанії NIS, яка експлуатує єдиний у Сербії нафтопереробний завод у північному місті Панчево та забезпечує 80% потреб балканської країни в паливі.

У жовтні Сполучені Штати запровадили санкції проти NIS у рамках ширших заходів, спрямованих проти енергетичного сектору Росії через війну Москви в Україні. США наполягали на виході російських компаній з власності NIS.

Відтоді підприємство кілька разів отримувало ліцензії про відстрочку від уряду США, продовжуючи переговори про продаж російських акцій. Головним претендентом на купівлю акцій NIS є угорська нафтогазова група MOL.

У січні угорська компанія MOL Nyrt. і "Газпром нефть" погодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу російської частки в сербській нафтопереробній компанії Naftna Industrija Srbije (NIS).