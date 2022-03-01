У Фінляндії заговорили про збільшення видатків на оборону

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що в уряді розуміють необхідність збільшити оборонний бюджет через погіршення безпекової ситуації у регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

"Ми зараз бачимо, що безпекова ситуація з початком вторгнення Росії до України суттєво змінилася", - сказала вона.

На запитання про зростаючу підтримку вступу Фінляндії до НАТО вона зазначила, що її головне завдання як прем’єрки - забезпечити можливість, щоб такі суспільні обговорення відбувалися організовано і зважено.

За останнім соцопитуванням для Yle, потенційний вступ Фінляндії до НАТО підтримують вже 53% опитаних - на 34% більше, ніж станом на 2017 рік, і вперше за час опитувань - більшість; 28% - проти і 19% - не визначилися з думкою.

Опитування проводили минулого тижня, вже після початку Росією повномасштабної війни проти України.

Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і наголошує, що залишає за собою право подати заявку на членство. Країна, як і Швеція, беруть участь у самітах НАТО.

МЗС РФ вже після початку повномасштабної війни проти України заявило, що вступ Фінляндії до НАТО "може мати серйозні військові та політичні наслідки".