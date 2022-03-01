Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Фінляндії заговорили про збільшення видатків на оборону

Вівторок, 1 березня 2022, 20:41

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що в уряді розуміють необхідність збільшити оборонний бюджет через погіршення безпекової ситуації у регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

"Ми зараз бачимо, що безпекова ситуація з початком вторгнення Росії до України суттєво змінилася", - сказала вона.

На запитання про зростаючу підтримку вступу Фінляндії до НАТО вона зазначила, що її головне завдання як прем’єрки - забезпечити можливість, щоб такі суспільні обговорення відбувалися організовано і зважено.  

За останнім соцопитуванням для Yle, потенційний вступ Фінляндії до НАТО підтримують вже 53% опитаних - на 34% більше, ніж станом на 2017 рік, і вперше за час опитувань - більшість; 28% - проти і 19% - не визначилися з думкою. 

Опитування проводили минулого тижня, вже після початку Росією повномасштабної війни проти України. 

Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і наголошує, що залишає за собою право подати заявку на членство. Країна, як і Швеція, беруть участь у самітах НАТО.

МЗС РФ вже після початку повномасштабної війни проти України заявило, що вступ Фінляндії до НАТО "може мати серйозні військові та політичні наслідки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія

Статті

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди