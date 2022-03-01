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В Финляндии заговорили об увеличении расходов на оборону

Вторник, 1 марта 2022, 20:41

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в правительстве понимают необходимость увеличить оборонный бюджет из-за ухудшения ситуации безопасности в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

"Мы сейчас видим, что ситуация с началом вторжения России в Украину существенно изменилась", - сказала она.

На вопрос о растущей поддержке вступления Финляндии в НАТО она ответила, что её главная задача как премьера – обеспечить возможность, чтобы такие общественные обсуждения проходили организованно и взвешенно.

Согласно последнему соцопросу для Yle, потенциальное вступление Финляндии в НАТО поддерживают уже 53% опрошенных - на 34% больше, чем по состоянию на 2017 год, и впервые за время опросов- большинство; 28% – против и 19% – не определились с мнением.

Опрос проводился на прошлой неделе, уже после начала Россией полномасштабной войны против Украины.

Финляндия не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом и отмечает, что оставляет за собой право подать заявку на членство. 

МИД РФ уже после начала полномасштабной войны против Украины заявило, что вступление Финляндии в НАТО "может иметь серьезные военные и политические последствия".

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Финляндия

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