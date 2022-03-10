У Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики символ російських окупантів в Україні

У Чехії хочуть прирівняти символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє чеське видання Seznam Zpravy.

Можливі санкції за використання символу підтвердили як в поліції Чеської Республіки, так і в міністерстві внутрішніх справ.

"Так, у співпраці з прокуратурою йде збір матеріалу, який присвячений цьому. Але я хотів би зазначити, що кожен окремий випадок буде оцінюватися окремо", – сказав Ондржей Моравчик з прес-відділу поліції Чехії.

"Наша правова система не містить переліку заборонених символів, контекст завжди важливий. Органи, які беруть участь у кримінальному провадженні, переслідують не використання символів чи літер самих по собі, а конкретні дії та наміри", – сказала Хана Мала, речниця міністерства внутрішніх справ.

Таким чином, за її словами, символ "Z", який неправомірно використовується для підтримки вторгнення в Україну, може, на думку МВС, свідчити про схвалення ведення наступальної війни, тобто злочину проти миру.

"Таким чином, можливі кваліфікації за статтею 405 Кримінального кодексу, а саме заперечення, схвалення, допит або виправдання злочинів проти людяності чи військових злочинів чи злочинів проти миру", – додала Мала.

Поки що символ "Z" з’являвся на території Чехії лише кілька разів. Один випадок, наприклад, зафіксував Іржі Сейкора, речник поліції Пардубіце. На місцевому вокзалі він сфотографував пасажирів із чорними валізами, на яких була намальована літера "Z".