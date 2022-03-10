В Чехии хотят приравнять к нацистской свастике символ российских оккупантов в Украине

В Чехии хотят приравнять символ Z, который используют российские оккупанты в Украине, к нацистской свастике и соответственно преследовать за его использование.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает чешское издание Seznam Zpravy.

Возможные санкции за использование символа подтвердили как в полиции Чешской Республики, так и в министерстве внутренних дел.

"Да, в сотрудничестве с прокуратурой идет сбор материала, посвященный этому. Но я хотел бы отметить, что каждый частный случай будет оцениваться отдельно", – сказал Ондржей Моравчик из пресс-отдела полиции Чехии.

"Наша правовая система не содержит перечня запретных символов, контекст всегда важен. Органы, участвующие в уголовном производстве, преследуют не использование символов или букв самих по себе, а конкретные действия и намерения", – сказала Хана Мала, представитель министерства внутренних дел.

Таким образом, по ее словам, символ "Z", неправомерно используемый для поддержки вторжения в Украину, может, по мнению МВД, свидетельствовать об одобрении ведения наступательной войны, то есть преступления против мира.

"Таким образом возможны квалификации по статье 405 Уголовного кодекса, а именно отрицание, одобрение, допрос или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира", – добавила Мала.

Пока что символ "Z" появлялся на территории Чехии всего несколько раз. Один случай, например, зафиксировал Иржи Сейкора, представитель полиции Пардубице. На местном вокзале он сфотографировал пассажиров с черными чемоданами, на которых нарисована буква "Z".