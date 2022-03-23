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У Пентагоні відреагували на "ядерні" заяви речника Путіна

Середа, 23 березня 2022, 07:09

У Пентагоні назвали небезпечною риторику Москви щодо використання ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

При цьому Кірбі підкреслив, що посадовці Пентагону "не бачать нічого, що б підштовхнуло нас до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування".

"Ми контролюємо все якнайкраще", – додав він.

Як повідомлялося, прессекретар президента РФ Владіміра Путіна визнав, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, і відмовився заперечувати, що Москва може вдатися до використання ядерної зброї.

На запитання, за яких умов Путін використає ядерний потенціал Росії, Пєсков відповів: "Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то може бути".

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Війна з РФ Ядерна зброя США

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