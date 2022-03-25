Австралія запроваджує санкції проти Лукашенка та російських пропагандистів

Уряд Австралії розширив санкційний список, додавши туди 22 російських пропагандистів, а також самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та його родину.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт австралійського уряду.

"Ці останні кроки через місяць після вторгнення Росії в Україну продовжують наші цілеспрямовані зусилля для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну",- відмічають в уряді.

Зокрема, під санкції попали "22 додаткових російських пропагандистів і розповсюджувачів дезінформації, включаючи старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront".

Що стосується Лукашенка, то санкції проти нього введені за "стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України". Також під санкції попадає колишня дружина білоруського диктатора галина Лукашенко, а таокж їх син Віктор Лукашенко.

"Білоруський уряд дозволив російським військовим тренуватися в їхній країні протягом тижнів перед вторгненням. Відтоді це дозволило Росії запускати балістичні ракети з Білорусі в Україну, дозволило перевозити російських військових, важке озброєння та танки в Україну, забезпечило пункти заправки в Білорусі для російських військових літаків та зберігало російську зброю та військову техніку",- відмічається в повідомленні.

При цьому в уряді Австралії обіцяють не зупинятися та " у тісній координації з нашими партнерами, продовжимо вводити додаткові санкції, щоб завдати значних витрат тим у Росії та Білорусі, хто несуть відповідальність або мають важелі влади".