Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистов

Правительство Австралии расширило санкционный список, добавив туда 22 российских пропагандистов, а также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его семью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт австралийского правительства.

"Эти последние шаги через месяц после вторжения России в Украину продолжают наши целенаправленные усилия для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену", - отмечают в правительстве.

В частности, под санкции попали "22 дополнительных российских пропагандистов и распространителей дезинформации, включая старших редакторов таких организаций как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront".

Что касается Лукашенко, то санкции против него введены за "стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Также под санкции попадает бывшая жена белорусского диктатора галина Лукашенко, а также их сын Виктор Лукашенко.

"Белорусское правительство разрешило российским военным тренироваться в их стране в течение недель до вторжения. российское оружие и военную технику", - отмечается в сообщении.

При этом в правительстве Австралии обещают не останавливаться и "в тесной координации с нашими партнерами, продолжим вводить дополнительные санкции, чтобы нанести значительные затраты тем в России и Беларуси, кто несут ответственность или имеют рычаги власти".