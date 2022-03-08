США обговорили з Венесуелою заміну російській нафті

Сполучені Штати готові обговорювати всі можливі шляхи по скороченню споживання нафти з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

"Білий дім заявив у понеділок, що американська делегація провела переговори на вихідних у Венесуелі, які включали обговорення постачання енергоносіїв - Вашингтон шукає шляхи скорочення імпорту російської нафти",- повідомляється на twitter-сторінці агентства.

#UPDATE The White House said Monday that a US delegation had talks over the weekend in Venezuela that included a discussion of energy supplies -- as Washington looks for ways to reduce its imports of Russian oilhttps://t.co/NycqAoOFKz pic.twitter.com/yJIyeYuALI — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

А напередодні до такого кроку Байдена закликали голови ключових комітетів Палати представників та Сенату США.