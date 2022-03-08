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США обговорили з Венесуелою заміну російській нафті

Вівторок, 8 березня 2022, 01:42

Сполучені Штати готові обговорювати всі можливі шляхи по скороченню споживання нафти з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

"Білий дім заявив у понеділок, що американська делегація провела переговори на вихідних у Венесуелі, які включали обговорення постачання енергоносіїв  - Вашингтон шукає шляхи скорочення імпорту російської нафти",- повідомляється на twitter-сторінці агентства.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

А напередодні до такого кроку Байдена закликали голови ключових комітетів Палати представників та Сенату США.

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США санкції Енергетика

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