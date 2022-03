США обсудили с Венесуэлой замену российской нефти

Соединенные Штаты готовы обсуждать все возможные пути по сокращению потребления нефти из РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Белый дом заявил в понедельник, что американская делегация провела переговоры на выходных в Венесуэле, которые включали обсуждение поставок энергоносителей - Вашингтон ищет пути сокращения импорта российской нефти",- сообщается на twitter-странице агентства.

#UPDATE The White House said Monday that a US delegation had talks over the weekend in Venezuela that included a discussion of energy supplies -- as Washington looks for ways to reduce its imports of Russian oilhttps://t.co/NycqAoOFKz pic.twitter.com/yJIyeYuALI