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У ЄС схвалили додаткові санкції проти РФ і Білорусі

Середа, 9 березня 2022, 12:29

Комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило французьке головування у Раді ЄС.

"COREPER II схвалив нові санкції проти російських лідерів та олігархів та членів їхніх сімей, причетних до російської агресії проти України. COREPER II також затвердив санкції, щоб доповнити та узгодити наші заходи з уже прийнятими санкціями" - йдеться у повідомленні.

Також були ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT. Вони прояснюють питання криптовалют і передбачають перелік технологій і товарів, які не можна експортувати.

"Також були затверджені санкції проти морського сектора" - повідомило французьке головування.

Ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у проєкті заяви лідерів ЄС, яку мають схвалити цього тижня, йдеться про готовність блоку застосувати нові санкції проти Росії; про надання Україні статусу країни-кандидата не згадують.

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