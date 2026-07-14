ЗМІ: Трамп закликав Нетаньягу вивести війська Ізраїлю із Сирії та Лівану

Американський президент Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, у якій заявив, що Ізраїль повинен почати виведення своїх військ із Сирії.

Про це Axios повідомили американські та ізраїльські посадовці, пише "Європейська правда".

Американський посадовець повідомив, що Трамп сказав Нетаньягу, що присутність ізраїльських військових на сирійській території створює напруженість і може призвести до ескалації конфлікту.

"Вони не хочуть, щоб ви там були. Вам слід передислокувати війська", – сказав Трамп.

За словами співрозмовника, тре саме стосується й Лівану.

Як зазначаєьтся, телефонна розмова між Трампом і Нетаньягу відбулася на наступний день після зустрічі президента зі своїм сирійським колегою Ахмадом аль-Шараа на полях саміту НАТО в Туреччині.

Варто зазначити, що ще на початку червня Трамп попередив Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану, той може опинитися в ізоляції.

Також на початку липня Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю звернувся до нього з проханням про зустріч у Білому домі.