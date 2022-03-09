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В ЕС одобрили дополнительные санкции против РФ и Беларуси

Среда, 9 марта 2022, 12:29

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил расширение санкций против РФ и Беларуси за вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило французское председательство в Совете ЕС.

"COREPER II одобрил новые санкции против российских лидеров и олигархов и членов их семей, причастных к российской агрессии против Украины. COREPER II также утвердил санкции, чтобы дополнить и согласовать наши меры с уже принятыми санкциями", - говорится в сообщении.

Также были приняты меры, направленные на исключение трех белорусских банков из системы SWIFT. Они проясняют вопросы криптовалют и предусматривают список технологий и продуктов, которые нельзя экспортировать.

"Также были утверждены санкции против морского сектора", - сообщило французское председательство.

Эти санкции будут официально приняты Советом ЕС путем письменной процедуры с целью быстрой публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Как сообщалось, в проекте заявления лидеров ЕС, которое должно быть одобрено на этой неделе, говорится о готовности блока применить новые санкции против России; о предоставлении Украине статуса страны-кандидата не упоминают.

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Война с РФ санкции

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