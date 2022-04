Марон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання для України

Франція передасть Україні 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання, що буде другою такою партією допомоги за місяць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом України Володимир Зеленський.

"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники завтра відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив Еммануель Макрон, додавши подяку французьким волонтерам, завдяки яким це стало можливим.

Президент Франції зазначив, що для України закінчився 50-й день війни, та що запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну.

"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.

Він також нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро. "Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції.

En soutien à l'Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C'est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci.