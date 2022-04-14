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Марон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання для України

Четвер, 14 квітня 2022, 23:27

Франція передасть Україні 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання, що буде другою такою партією допомоги за місяць. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом України Володимир Зеленський. 

"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники завтра відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив Еммануель Макрон, додавши подяку французьким волонтерам, завдяки яким це стало можливим.

Президент Франції зазначив, що для України закінчився 50-й день війни, та що запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну. 

"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.

Він також нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро. "Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції. 

"Провів перемовини з президентом Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес", - розповів про розмову Володимир Зеленський.

За кілька годин перед цим відбулася розмова глав МЗС, у якій французька сторона повідомила про намір найближчим часом повернути посольство зі Львова до Києва. 

13 квітня спілкувалися міністри оборони Франції та України. 

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Війна з РФ Франція Зеленський

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