Марон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання для України

Франція передасть Україні 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання, що буде другою такою партією допомоги за місяць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом України Володимир Зеленський.

"Для підтримки України наші пожежники та рятувальники завтра відправляють 24 пожежні машини та "швидкі", а також 50 тонн рятувального обладнання. Це другий такий конвой за місяць", - повідомив Еммануель Макрон, додавши подяку французьким волонтерам, завдяки яким це стало можливим.

Президент Франції зазначив, що для України закінчився 50-й день війни, та що запевнив Зеленського у солідарності Франції і готовності допомагати завершити війну.

"В Україні були скоєні жахливі злочини. Наші жандарми та експерти на місці допомагають українським і міжнародним криміналістам збирати докази і встановлювати відповідальних. Російське керівництво має бути притягнене до відповідальності. Без справедливості миру не буде", - наголосив Макрон.

Він також нагадав, що Франція за ці 50 днів надала Україні військової допомоги на понад 100 млн євро. "Ми постачаємо додаткові потужності. Я залучений у цей процес. У Європі ми також мобілізували 1,5 млрд євро для того, щоб спорядити українську армію, і ми продовжимо", - заявив президент Франції.

En soutien à l'Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C'est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022

"Провів перемовини з президентом Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес", - розповів про розмову Володимир Зеленський.

Провів перемовини з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Обговорили розслідування російських злочинів, опір 🇺🇦 народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку 🇫🇷. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022

За кілька годин перед цим відбулася розмова глав МЗС, у якій французька сторона повідомила про намір найближчим часом повернути посольство зі Львова до Києва.

13 квітня спілкувалися міністри оборони Франції та України.