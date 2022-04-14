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Марон после разговора с Зеленским анонсировал партию cпасательного оборудования для Украины

Четверг, 14 апреля 2022, 23:27

Франция передаст Украине 24 пожарных машины и "скорых", а также 50 тонн спасательного оборудования, что будет второй такой партией помощи за месяц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для поддержки Украины наши пожарные и спасатели завтра отправляют 24 пожарных машины и "скорых", а также 50 тонн спасательного оборудования. Это второй такой конвой за месяц", - сообщил Эммануэль Макрон, добавив благодарность французским волонтерам, благодаря которым это стало возможным.

Президент Франции отметил, что для Украины закончился 50-й день войны и заверил Зеленского в солидарности Франции и готовности помогать завершить войну.

"В Украине были совершены ужасающие преступления. Наши жандармы и эксперты на месте помогают украинским и международным криминалистам собирать доказательства и устанавливать ответственных. Российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Без справедливости мира не будет", - подчеркнул Макрон.

Он также напомнил, что Франция за эти 50 дней предоставила Украине военную помощь более чем на 100 млн евро. "Мы поставляем дополнительные мощности. Я вовлечен в этот процесс. В Европе мы также мобилизовали 1,5 млрд евро для того, чтобы снарядить украинскую армию, и мы продолжим", - заявил президент Франции.

"Провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс", - рассказал о разговоре Владимир Зеленский.

За несколько часов до этого состоялся разговор глав МИД, в котором французская сторона сообщила о намерении в ближайшее время вернуть посольство из Львова в Киев.

13 апреля общались министры обороны Франции и Украины.

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Война с РФ Франция Зеленский

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