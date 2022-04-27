ЄС зробив перший крок до скорочення фінансування Угорщини за корупцію

Представники Європейського союзу надіслали в середу офіційного листа до Угорщини, що стало першим кроком до застосування нового механізму скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права в блоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Незважаючи на багаторічну критику правозахисників і активістів, що він спрямовує кошти ЄС своїм соратникам, Орбан здобув четверту поспіль перемогу на виборах на початку цього місяця. Європейська комісія у відповідь запустила новий механізм санкцій.

Він не був випробуваний раніше і пропонує найсильніший інструмент у боротьбі з націоналістом Орбаном, євроскептиками, які правлять у Польщі та іншими, кого звинувачують у підриві верховенства права.

"Ми виявили проблеми, які можуть порушувати верховенство права в Угорщині та вплинути на бюджет ЄС", – сказала Вера Юрова, віцепрезидентка Єврокомісії.

"Угорщині доведеться відповісти на наші занепокоєння та запропонувати заходи щодо виправлення ситуації", – додала вона.

Високопоставлені чиновники ЄС сказали, що справа зосереджена на системних помилках у державних закупівлях Угорщини, які не змогли запобігти єдиним торгам, конфлікту інтересів та ризику корупції.

За їхніми словами, "серйозне занепокоєння" щодо функціонування угорської влади і управління нею коштами ЄС посилюється через обмеження ефективного розслідування та незалежного судового переслідування.

Угорщина мала порушення у майже 4% витрат з коштів ЄС у 2015-2019 роках, за даними OLAF, у порівнянні з середнім показником ЄС 0,36%.

За даними Комісії, Угорщина також мала найвищу фінансову корекцію в історії структурних фондів ЄС у 2019 році.

Угорщина має два місяці, щоб відповісти на лист з Брюсселя, і для таких обмінів листами знадобиться ще кілька місяців, перш ніж – якщо не буде досягнуто згоди – Комісія запропонує державам ЄС схвалити призупинення фінансування Будапешта.

У цьому випадку буде достатньо голосів більшості інших лідерів ЄС, щоб обмежити фінансування Угорщини. Це означає, що Польща, традиційна союзниця Угорщини у суперечках з ЄС щодо верховенства права, не зможе заблокувати рішення.

Про підсумки угорських виборів читайте у статті Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"