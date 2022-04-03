Британія будуватиме нові АЕС, щоб позбутися енергетичної залежності від РФ

Велика Британія незабаром озвучить амбітні плани по будівництву нових атомних електростанцій.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на The Sunday Telegraph, таку заяву зробив міністр енергетики королівства Квасі Квартенг.

За його словами, Британія планує значно розширити свої ядерні потужності до 2050 року – зрозуміло, що нові станції будуть мати набагато більшу потужність.

Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон оголосити про плани будівництва нових атомних електростанцій.

За словами міністра енергетики, плани передбачають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 7 нових більш потужних АЕС.

Однак ключові зміни чекають Британію у найближче десятиріччя. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.

Як повідомляється, курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через дії РФ.

Нагадаємо, через викликану РФ енергетичну кризу, Бельгія вирішила відкласти на десять років плановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики.