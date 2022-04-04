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Орбана треба змусити відвідати Бучу, це і його відповідальність – Дещиця

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:22

Посол України у Польщі Андрій Дещиця вважає, що угорського прем’єра Віктора Орбана треба змусити відвідати Бучу, щоб показати злочини, співучасником яких є і він.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву український дипломат зробив в ефірі польського телеканалу TVN24.

""Треба взяти його силою і загнати туди, бо він не хоче цього знати", - заявив Андрій Дещиця.

За його словами, Віктор Орбан також має нести відповідальність за злочини російських військових. "Підтримуючи Путіна, навіть на словах, він стає співучасником цих злочинів", –  вважає український дипломат.

Нагадаємо, за підсумком парламентських виборів 3 квітня чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан залишиться очільником уряду держави на п’ятий термін.

В українському уряді вважають,  що для Києва немає ніяких позитивних очікувань від угорської сторони стосовно шляху України до ЄС і НАТО. Натомість варто очікувати посилення зв’язків Угорщини з РФ.

Детальніше про угорські вибори читайте у статті  Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"

Також радимо подивитися відеоінтерв’ю  посла України в Польщі Андрія Дещиці.

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Орбан Друзі Путіна Дещиця Війна з РФ

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