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Фінляндія і Швеція можуть подати заявки на вступ до НАТО наступного тижня - ЗМІ

Вівторок, 10 травня 2022, 20:05

Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела. 

У четвер цього тижня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єрка Санна Марін мають вперше висловити свої позиції щодо вступу Фінляндії в НАТО. 

У суботу має оголосити про свою позицію соціал-демократи - партія Санни Марін - і відтоді позиції всіх ключових політсил у парламенті будуть відомими.

Рішення президента та уряду має бути прийняте у неділю 15 травня. Після цього депутати мають розглянути ще одну доповідь щодо перспектив членства, що не займе багато часу.

У Швеції, наскільки відомо, рішення планують прийняти теж 15 травня, проте спрогнозувати конкретну дату, коли можуть бути надіслані заявки обох країн, наразі складно. 

Обидві країни упродовж весни тісно координували свої дії і підлаштовувались одна під одну, щоб рішення було готове одночасно. 

Як повідомлялося, 10 травня оборонний комітет парламенту Фінляндії оприлюднив висновок про те, що членство Фінляндії в НАТО є найкращим рішенням для її безпеки.

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Фінляндія

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