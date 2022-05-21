Заходом Німеччини прокотився торнадо: десятки постраждалих

У п'ятницю у Німеччині торнадо пройшов через західні частини країни, поранивши десятки людей і завдавши серйозних збитків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У місті Падерборн в результаті негоди щонайменше 43 людей постраждали, при чому 10 із них серйозно.

У сусідньому місті Ліппштадт понад 100 людей тимчасово опинилися в пастці біля місцевого відкритого басейну після того, як повалені дерева заблокували вихід.

Вся територія міста зазнала серйозних пошкоджень.

NOW - Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc — Disclose.tv (@disclosetv) May 20, 2022

Фото: DPA

Шпиль католицької церкви Святого Климентія в Геллінггаузені зірвало з даху церкви і розкидало по всьому подвір’ю.

Фото: DPA

Пожежники з усієї землі Північний Рейн-Вестфалія були направлені до міст, щоб допомогти з очищенням руйнувань.

Німецькі метеорологічні служби оголосили штормове попередження на п’ятницю і передбачили в окремих місцях шторм до 130 км/год.

У Балленштедті в землі Саксонія-Ангальт двоє громадян Франції загинули після того, як сильний порив вітру зачепив їх моторизований параплан незабаром після зльоту.

Влада Баварії повідомила, що 14 людей постраждали в п'ятницю, коли дерев'яна хатина, в якій вони намагалися сховатися, обвалилася під час шторму на озері Бромбах на південь від Нюрнберга.