Україна розпочинає переговори у столицях ЄС про надання статусу кандидата на вступ вже у червні

Україна сформувала делегацію, яка розпочинає серію візитів до столиць ЄС для переговорів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

"Це історичний момент для всієї Європи, який не можна змарнувати. Моя перша зупинка – Париж", - написала вона.

Стефанішина нагадала, що Україна у рекордно короткий термін підготувала і передала Єврокомісії усю необхідну інформацію для оцінки готовності отримати статус кандидата.

"Однак ми вже розуміємо, що це буде значною мірою політичне рішення європейських лідерів. І хоча нас чекають непрості перемовини, можу запевнити маємо багато союзників у ЄС, а також потужну підтримку серед громадян ЄС", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Українська сторона своєю чергою сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС уже за кілька тижнів на червневому саміті.

Більше про шлях України до ЄС можна прочитати у статті Кандидатський статус для України: аргументи на користь та на шкоду Києву.