Украина начинает переговоры в столицах ЕС о предоставлении статуса кандидата на вступление уже в июне

Украина сформировала делегацию, которая начинает серию визитов в столицы ЕС для переговоров о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

"Это исторический момент для всей Европы, который нельзя упустить. Моя первая остановка – Париж", - написала она.

Стефанишина напомнила, что Украина в рекордно короткие сроки подготовила и передала Еврокомиссии всю необходимую информацию для оценки готовности получить статус кандидата.

"Однако мы уже понимаем, что это будет в значительной степени политическое решение европейских лидеров. И хотя нас ждут непростые переговоры, могу заверить, что у нас есть много союзников в ЕС, а также мощная поддержка среди граждан ЕС", - добавила она.

Как сообщалось ранее, французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Украинская сторона в свою очередь надеется получить статус кандидата в члены ЕС уже через несколько недель.

Больше о пути Украины в ЕС можно прочитать в статье Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу Киева и наоборот