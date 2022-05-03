У Раді Європи хочуть і далі використовувати російську мову попри вигнання РФ

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні минулого тижня рекомендувала продовжити використання російської мови у Раді Європи попри те, що через війну в Україні Росія більше не є членом організації.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди".

Після виходу РФ з Ради Європи російська мова більше не є державною мовою для жодного члена організації. Утім, у Страсбурзі вирішили не відмовлятися від неї.

Доповідач ПАРЄ німець Франк Швабе запропонував зберегти використання мови в значному обсязі і асамблея це підтримала.

Мотив рішення – зберегти контакт із суспільством Росії та Білорусі.

"Асамблея підтверджує свою думку про те, що Раді Європи слід продовжувати підтримувати та взаємодіяти з правозахисниками, демократичними силами, незалежними ЗМІ та громадянським суспільством з Білорусі та Російської Федерації, двох держав, які причетні до цієї агресії.

Ця політика дозволить організації бути спільнотою цінностей та відповідати важливості взаємодії з неурядовими організаціями та громадянським суспільством, що було визнано декількома міністерськими зустрічами", - йдеться в ухваленому рішенні.

Тому ПАРЄ рекомендує, щоб основні документи Ради Європи, публікації та веб-сторінки були доступні російською мовою.

Остаточне рішення ще має ухвалити Комітет міністрів.

А от трансляції засідань ПАРЄ цією мовою, імовірно, вже не буде.

16 березня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення виключити Росію з організації через війну проти України.

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