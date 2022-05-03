В Совете Европы хотят и дальше использовать русский язык, несмотря на изгнание РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании на прошлой неделе рекомендовала продолжить использование русского языка в Совете Европы, несмотря на то, что из-за войны в Украине Россия больше не является членом организации.
Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды".
После выхода РФ из Совета Европы русский язык больше не является государственным языком ни для одного члена организации. Впрочем, в Страсбурге решили не отказываться от него.
Докладчик ПАСЕ немец Франк Швабе предложил сохранить использование языка в значительном объеме, и ассамблея это поддержала.
Мотив решения – сохранить контакт с обществом России и Белоруссии.
Ассамблея подтверждает свое мнение о том, что Совету Европы следует продолжать поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, независимыми СМИ и гражданским обществом из Беларуси и Российской Федерации, двух государств, причастных к этой агрессии.
"Эта политика позволит организации быть сообществом ценностей и соответствовать важности взаимодействия с неправительственными организациями и гражданским обществом, что признано несколькими министерскими встречами", - говорится в принятом решении.
Поэтому ПАСЕ рекомендует, чтобы основные документы Совета Европы, публикации и веб-страницы были доступны на русском языке.
Окончательное решение еще предстоит принять Комитету министров.
А вот трансляции заседаний ПАСЕ на этом языке, вероятно, уже не будет.
16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации из-за войны против Украины.
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