Зеленський розповів про розмову з президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, про яку першою повідомила німецька сторона.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що розмова була "доброю і конструктивною". "Подякував за потужну підтримку Німеччини. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав президент.

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

Німецькі ЗМІ, розповідаючи про розмову лідерів зі слів речниці Штайнмаєра, зазначили, що Володимир Зеленський запросив відвідати Україну його та канцлера.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "вдає ображену ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає "вдавати невинно ображеного". - Ред.).