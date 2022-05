Зеленський розповів про розмову з президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, про яку першою повідомила німецька сторона.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що розмова була "доброю і конструктивною". "Подякував за потужну підтримку Німеччини. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав президент.

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol