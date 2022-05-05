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Зеленський розповів про розмову з президентом Німеччини

Четвер, 5 травня 2022, 17:02

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, про яку першою повідомила німецька сторона.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що розмова була "доброю і конструктивною". "Подякував за потужну підтримку Німеччини. Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ. Повідомив про ситуацію на фронті, критичний стан справ у Маріуполі", - написав президент.

Німецькі ЗМІ, розповідаючи про розмову лідерів зі слів речниці Штайнмаєра, зазначили, що Володимир Зеленський запросив відвідати Україну його та канцлера. 

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "вдає ображену ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає "вдавати невинно ображеного". - Ред.). 

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Німеччина Зеленський

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