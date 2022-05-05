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Зеленский рассказал о разговоре с президентом Германии

Четверг, 5 мая 2022, 17:02

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, о котором первой сообщила немецкая сторона.

Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что разговор был "хорошим и конструктивным". "Поблагодарил за мощную поддержку Германии. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", - написал президент.

Немецкие СМИ, рассказывая о разговоре лидеров по словам пресс-секретаря Штайнмайера, отметили, что Владимир Зеленский пригласил посетить Украину его и канцлера.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев, отметив, что тот "притворяется обиженной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает "притворяться невинно обиженным". - Ред.).

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Германия Зеленский

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