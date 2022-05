Зеленский рассказал о разговоре с президентом Германии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, о котором первой сообщила немецкая сторона.

Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что разговор был "хорошим и конструктивным". "Поблагодарил за мощную поддержку Германии. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", - написал президент.

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol