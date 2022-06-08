ЄС визнав результати конституційного референдуму в Казахстані

Європейський Союз взяв до уваги результати проведеного 5 червня референдуму щодо внесення змін у Конституцію Казахстану і визнав, що народ підтримав демократичні зміни в країні.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

"ЄС вітає політичні реформи, що були ініційовані президентом Токаєвим 16 березня на додаток до соціально-економічних реформ, започаткованих після трагічних подій у січні. Ми також вітаємо рішення провести прямі консультації з суспільством та запросити БДІПЛ/ОБСЄ для моніторингу референдуму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Казахстан залишається важливим і поважним партнером для Євросоюзу. Сторони разом працюють над виконанням зобов’язань у межах розширеної Угоди про партнерство і співробітництво, яка включає дотримання фундаментальних свобод, та мають намір продовжувати розвиток взаємозв'язків, торгівлі та співпраці.

5 червня в Казахстані відбувся конституційний референдум. Згідно з ухваленими поправками, Казахстан переходить від "суперпрезидентської" форми правління до президентської із сильним парламентом, при цьому родичам президента забороняється обіймати високі політичні або державні посади.

Нові конституційні норми закріплюють принципи свободи підприємництва, свободи конкуренції та обмежують можливості монополій.

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